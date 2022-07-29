Окупанти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські полонені – Генштаб ЗСУ

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"Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили у Генштабі, російські окупанти у такий спосіб хотіли звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області.

Наслідки обстрілу уточнюють.

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗСУ, по району населеного пункту Оленівка українські військові ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

Завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї ЗСУ завдають винятково точних ударів лише по військових російських об'єктах.

"Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія – країна-агресор, окупант і спонсор тероризму", – додали у Генштабі.

Раніше

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". З її слів, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".