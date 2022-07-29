Оккупанты обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские пленные – Генштаб ВСУ

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"Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Генштабе, российские оккупанты таким образом хотели обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования вс рф на временно оккупированной территории Донецкой области.

Последствия обстрела уточняются.

По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВСУ, по району населенного пункта Еленовка украинские военные ракетные и артиллерийские удары не наносили.

Благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию ВСУ наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам.

"Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая тем самым собственные коварные действия. Следовательно, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет россия – страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – добавили в Генштабе.

Раньше

Координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По ее словам, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".