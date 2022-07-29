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Оккупанты обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские пленные – Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские пленные – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 607976 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, информирует УНН.

Цитата

"Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Генштабе, российские оккупанты таким образом хотели обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования вс рф на временно оккупированной территории Донецкой области.

Последствия обстрела уточняются.

По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВСУ, по району населенного пункта Еленовка украинские военные ракетные и артиллерийские удары не наносили.
Благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию ВСУ наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам.

"Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая тем самым собственные коварные действия. Следовательно, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет россия – страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – добавили в Генштабе.

Раньше

Координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По ее словам, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".

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