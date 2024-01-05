З Оленівки повернулися 23 українських військовослужбовців - правозахисниця

Загалом із Оленівки Донецької області, де росіяни обстріляли колонію з військовополоненими українцями, вдалося повернути 23 захисників. Про це повідомила виконавча директорка ГО "Регіональний центр із прав людини" Тетяна Катриченко під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

В бараці перебувало 193 військовослужбовця, які були на час вибуху. З них, за нашими підрахунками, було повернуто 23 військовослужбовці. Серед них були як важкопоранені, так і ті, які отримали легкі поранення і перебували після вибуху не в лікарнях, а на території Оленівської колонії - сказала Тетяна Катриченко.

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Наразі триває робота з встановлення прізвищ усіх українських захисників, які перебували в Оленівці в російському полоні під час теракту. Катриченко розповіла, що вже опитано 10 військовослужбовців, які повернулися з полону і які були у тому бараці.

Також опитали трьох медиків, які були свідками не надання військовополоненим українцям медичної допомоги.

Нагадаємо

В ніч проти 29 липня 2022 року в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни навмисно обстріляли колонію та скоїли цей теракт.

В результаті загинуло щонайменше 50 військовополонених і понад 70 отримали поранення.

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