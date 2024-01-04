Зеленский об обмене пленными: "Сделаем максимум, чтобы их было больше"

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео со вчерашнего большого обмена пленными и заявил, что Украина сделает максимум, чтобы их было больше, передает УНН.

"Мы дома" - слова, звучащие от всех украинцев, которые возвращаются из российской неволи. Сделаем максимум, чтобы их было больше. Очень важно возвращать домой наших людей. И я благодарю всех международных партнеров, которые нам в этом помогают. Спасибо нашей команде, которая работает над обменами - написал Зеленский.



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3 января Украине удалось вернуть из российского плена более 200 воинов и гражданских. По словам Омбудсмана, украинцы находились в плену минимум полгода, а некоторые более полутора лет. Все они вернулись из РФ в плохом физическом состоянии. Все истощены и очень похудели. Относительно морального состояния, то "все морально устойчивы, все храбрые", отметил Лубинец.

Он также не исключает, что в ближайшие недели снова может произойти возвращение украинских защитников и защитниц из плена рф.

"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам" - Зеленский