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Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими - Лубінець

Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими - Лубінець

Київ • УНН

 • 28645 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини очікує на подальше повернення українців з російського полону

Найближчими тижнями знову може відбутися повернення українських захисників і захисниць з полону рф. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, передає УНН.

Сподіваюся, що цей процес, який стартував в цьому році, покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому

- сказав Дмитро Лубінець.

Деталі

За останні два тижні, згідно зі словами Омбудсмена, відбулося три позитивних моменти. Перше - це взаємне відвідування військовополонених. А також взаємний обмін теплими речами. І, нарешті, довгоочікуване повернення українських героїв з полону.

Станом на зараз в Україну повернулося вже 2828 героїв та героїнь.

Проте Лубінець закликав українців пам’ятати, що ми воюємо з країною-терористом. "Підступно проти нас воюють росіяни, також вони підступно ведуть свої перемовини. Ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес повернення",- зазначив він.

Доповнення

3 січня Україні вдалося повернути з російського полону понад 200 воїнів і цивільних.

За словами Омбудсмена, українці перебували там від 6 місяців до понад 1,5 року. Усі вони повернулися з рф в поганому фізичному стані. Усі виснажені та дуже схудлі. Щодо морального стану, то "всі морально стійкі, усі хоробрі", зазначив Лубінець.

Найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни: кого вдалось повернути розповіли у Координаційному штабі03.01.24, 18:52 • 33263 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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