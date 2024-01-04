В ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными - Лубинец
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека ожидает дальнейшего возвращения украинцев из российского плена
В ближайшие недели снова может произойти возвращение украинских защитников и защитниц из плена рф. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает УНН.
Надеюсь, что этот процесс, который стартовал в этом году, покажет системность. Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать героев возвращением домой
Детали
За последние две недели, согласно словам Омбудсмена, произошло три положительных момента. Первое - это взаимное посещение военнопленных. А также взаимный обмен теплыми вещами. И, наконец, долгожданное возвращение украинских героев из плена.
По состоянию на сейчас в Украину вернулось уже 2828 героев и героинь.
Однако Лубинец призвал украинцев помнить, что мы воюем со страной-террористом. "Коварно против нас воюют россияне, также они коварно ведут свои переговоры. Никто не знает, когда они снова смогут оборвать этот процесс возвращения",- отметил он.
Дополнение
3 января Украине удалось вернуть из российского плена более 200 воинов и гражданских.
По словам Омбудсмена, украинцы находились там от 6 месяцев до более 1,5 года. Все они вернулись из рф в плохом физическом состоянии. Все истощены и очень похудели. Относительно морального состояния, то "все морально устойчивы, все храбрые", отметил Лубинец.
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