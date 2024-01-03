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СБУ показала, як відбувся крайній обмін військовополоненими

СБУ показала, як відбувся крайній обмін військовополоненими

Київ • УНН

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Україна провела найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни. Вдалось повернути 230 осіб. В СБУ відзначили, що цей успіх став можливим завдяки роботі й Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Служба Безпеки України показала відео, як відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення рф обмін військовополоненими, в рамках якого додому вдалось повернути 230 українців. Відео публікує УНН із посиланням на пресслужбу силового відомства.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!

– написали в СБУ.

Деталі

В СБУ також відзначили що останній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цей обмін назвали найбільшим від початку повномасштабного вторгнення.

Серед визволених українців додому повернули захисників Азовсталі, острову Зміїний, а також й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Президент України Володимир Зеленський привітав  повернення українських захисників на Батьківщину, та подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому. Він також наголосив, що попри Довгу паузу в обмінах, не було жодної паузи в переговорах щодо них.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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