ОАЕ допомогли в організації останнього обміну військовополоненими – Буданов
Київ • УНН
Україна та росія провели найбільший обмін полоненими з початку вторгнення, за допомогою ОАЕ вдалося повернути 230 українських захисників.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації останнього обміну військовополоненими між Україною та рф. Про це пише УНН із посиланням на главу штабу Кирила Буданова.
Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу також надавала сторона Об’єднаних Арабських Еміратів. І з їх допомогою, разом, ми змогли це зробити.
Деталі
У прямій мові одразу після проведення обміну керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та начальник Головного Управління Розвідки Міністерства оборони – Кирило Буданов відзвітував про повернення 230 українських захисників і захисниць.
Зокрема, він зазначив що повернулись ті захисники, яких взяли у полон ще не початку повномасштабного вторгнення.
Нарешті, через значний проміжок часу нам вдалось провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулось в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, і з Чорнобильської АЕС, які ще в перші дні війни були захоплені. З Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, ЗСУ. Тобто всі абсолютно категорії.
Додатково
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цей обмін назвали найбільшим від початку повномасштабного вторгнення.
Серед визволених українців додому повернули захисників Азовсталі, острові Зміїний, а також й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".
Президент України Володимир Зеленський привітав повернення українських захисників на Батьківщину, та подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.