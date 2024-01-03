ОАЕ допомогли в організації останнього обміну військовополоненими – Буданов

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації останнього обміну військовополоненими між Україною та рф. Про це пише УНН із посиланням на главу штабу Кирила Буданова.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу також надавала сторона Об’єднаних Арабських Еміратів. І з їх допомогою, разом, ми змогли це зробити.

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У прямій мові одразу після проведення обміну керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та начальник Головного Управління Розвідки Міністерства оборони – Кирило Буданов відзвітував про повернення 230 українських захисників і захисниць.

Зокрема, він зазначив що повернулись ті захисники, яких взяли у полон ще не початку повномасштабного вторгнення.

Нарешті, через значний проміжок часу нам вдалось провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулось в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, і з Чорнобильської АЕС, які ще в перші дні війни були захоплені. З Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, ЗСУ. Тобто всі абсолютно категорії.