ОАЕ допомогли в організації останнього обміну військовополоненими – Буданов

ukenru
29 березня, 17:57 • 160365 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 200159 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 180477 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 217805 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 190009 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 159774 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 162864 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152063 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 436529 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173473 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
47 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 108827 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 112805 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 112496 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 71848 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 103780 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 288496 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 436497 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 483915 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 488449 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 394538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 71848 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 200110 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 146019 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 139210 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 112211 перегляди
Актуальне
ОАЕ допомогли в організації останнього обміну військовополоненими – Буданов

ОАЕ допомогли в організації останнього обміну військовополоненими – Буданов

Київ • УНН

 • 35941 перегляди

Україна та росія провели найбільший обмін полоненими з початку вторгнення, за допомогою ОАЕ вдалося повернути 230 українських захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації останнього обміну військовополоненими між Україною та рф. Про це пише УНН із посиланням на главу штабу Кирила Буданова.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу також надавала сторона Об’єднаних Арабських Еміратів. І з їх допомогою, разом, ми змогли це зробити.

– сказав на камеру Буданов.

Деталі

У прямій мові одразу після проведення обміну керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та начальник Головного Управління Розвідки Міністерства оборони – Кирило Буданов відзвітував про повернення 230 українських захисників і захисниць.

Зокрема, він зазначив що повернулись ті захисники, яких взяли у полон ще не початку повномасштабного вторгнення.

Нарешті, через значний проміжок часу нам вдалось провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулось в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, і з Чорнобильської АЕС, які ще в перші дні війни були захоплені. З Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, ЗСУ. Тобто всі абсолютно категорії.

– зазначив Буданов.

 Додатково

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цей обмін назвали найбільшим від початку повномасштабного вторгнення.

Серед визволених українців додому повернули захисників Азовсталі, острові Зміїний, а також й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".

Президент України Володимир Зеленський привітав  повернення українських захисників на Батьківщину, та подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25