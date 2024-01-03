ОАЭ помогли в организации последнего обмена военнопленными - Буданов

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации последнего обмена военнопленными между Украиной и рф. Об этом пишет УНН с ссылкой на главу штаба Кирилла Буданова.

Этот обмен готовился довольно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов. И с их помощью, вместе, мы смогли это сделать. - сказал на камеру Буданов.

Детали

В прямой речи сразу после проведения обмена руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и начальник Главного Управления Разведки Министерства обороны - Кирилл Буданов отчитался о возвращении 230 украинских защитников и защитниц.

В частности, он отметил, что вернулись те защитники, которых взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Наконец, через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня вернулось в Украину 230 ее защитников, среди которых есть и боевой медик, и защитники с острова Змеиный, и с Чернобыльской АЭС, которые еще в первые дни войны были захвачены. С Азовстали, пограничники, полицейские, нацгвардейцы, ВСУ. То есть все абсолютно категории. - отметил Буданов.

Дополнительно

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными этот обмен назвали крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных украинцев домой вернули защитников Азовстали, острове Змеиный, а также и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил возвращение украинских украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.