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ОАЭ помогли в организации последнего обмена военнопленными - Буданов

Киев  •  УНН

03 январь 2024, 17:18  •  31029 просмотра

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Украина и россия провели самый большой обмен пленными с начала вторжения, с помощью ОАЭ удалось вернуть 230 украинских защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации последнего обмена военнопленными между Украиной и рф. Об этом пишет УНН с ссылкой на главу штаба Кирилла Буданова.

Этот обмен готовился довольно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов. И с их помощью, вместе, мы смогли это сделать.

- сказал на камеру Буданов.

Детали

В прямой речи сразу после проведения обмена руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и начальник Главного Управления Разведки Министерства обороны - Кирилл Буданов отчитался о возвращении 230 украинских защитников и защитниц.

В частности, он отметил, что вернулись те защитники, которых взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Наконец, через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня вернулось в Украину 230 ее защитников, среди которых есть и боевой медик, и защитники с острова Змеиный, и с Чернобыльской АЭС, которые еще в первые дни войны были захвачены. С Азовстали, пограничники, полицейские, нацгвардейцы, ВСУ. То есть все абсолютно категории.

- отметил Буданов.

 Дополнительно

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными этот обмен назвали крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных украинцев домой вернули защитников Азовстали, острове Змеиный, а также и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил  возвращение  украинских украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ОАЕ допомогли в організації останнього обміну військовополоненими – Буданов
UAE helped organize the latest exchange of prisoners of war - Budanov
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