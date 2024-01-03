"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів" -– Зеленський
Київ • УНН
Зеленський оголосив про успішний обмін полоненими, подякувавши всім причетним і наголосивши на постійних переговорах щодо подальших обмінів.
Президент України Володимир Зеленський подякував усім причетним до реалізації останнього обміну військовополоненими. Зокрема глава держави висловив вдячність військовим, які на передовій взяли окупантів у полон та таким чином поповнили обмінний фонд. Головне зі звернення українського Президента цитує УНН.
Сьогодні, попри всі виклики, гарна новина за довгий уже час. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, щоб повернути усіх наших. … Дякую всій команді, яка працювала і працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Чим більше росіян берем у полон, тим більш результативні будуть перемовини щодо обмінів.
Деталі
Зеленський відзначив, що серед повернених чимало тих, які досі вважались зниклим безвісти, і наголосив на важливості "зберігати надію".
Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість – солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо – зберігати надію.
Додатково
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цей обмін назвали найбільшим від початку повномасштабного вторгнення.
Серед визволених українців додому повернули захисників Азовсталі, острові Зміїний, а також й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.
Президент України Володимир Зеленський привітав повернення українських захисників на Батьківщину, та подякував всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому.