"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів" -– Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував усім причетним до реалізації останнього обміну військовополоненими. Зокрема глава держави висловив вдячність військовим, які на передовій взяли окупантів у полон та таким чином поповнили обмінний фонд. Головне зі звернення українського Президента цитує УНН.

Сьогодні, попри всі виклики, гарна новина за довгий уже час. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, щоб повернути усіх наших. … Дякую всій команді, яка працювала і працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Чим більше росіян берем у полон, тим більш результативні будуть перемовини щодо обмінів.