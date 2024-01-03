"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к реализации последнего обмена военнопленными. В частности глава государства выразил благодарность военным, которые на передовой взяли оккупантов в плен и таким образом пополнили обменный фонд. Главное из обращения украинского Президента цитирует УНН.

Сегодня, несмотря на все вызовы, хорошая новость за долгое время. Долгое время была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обмену. Мы используем каждую возможность возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть всех наших. ... Спасибо всей команде, которая работала и работает, чтобы обмены продолжались! Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко. И конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Чем больше больше россиян берем в плен, тем более результативны будут переговоры по обменов. - подчеркнул Президент Украины.

Детали

Зеленский отметил, что среди возвращенных немало тех, которые до сих пор считались пропавшими без вести, и подчеркнул важность "сохранять надежду".

Сейчас я рад, что удалось разблокировать обмен. Домой вернули и воинов Вооруженных Сил, и воинов Национальной гвардии. Пограничники, воины ВМС. Большинство - солдаты и сержанты. Но и офицеры. Действительно хороший день для Украины. Часть из этих наших воинов - защитники Мариуполя и "Азовстали". О части из освобожденных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести. Очень важно - сохранять надежду. - отметил Зеленский.

Дополнительно

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными этот обмен назвали крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных украинцев домой вернули защитников Азовстали, острове Змеиный, а также и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил возвращение украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой.