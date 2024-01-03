СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными

Служба безопасности Украины показала видео, как состоялся крупнейший с начала полномасштабного вторжения рф обмен военнопленными, в рамках которого домой удалось вернуть 230 украинцев. Видео публикует УНН со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца! - написали в СБУ.

Детали

В СБУ также отметили что последний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными этот обмен назвали крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных украинцев домой вернули защитников Азовстали, острове Змеиный, а также и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".

У Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил возвращение украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой. Он также отметил, что несмотря на долгую паузу в обменах, не было ни одной паузы в переговорах по ним.