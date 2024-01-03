СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными
Киев • УНН
Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 230 человек. В СБУ отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.
Служба безопасности Украины показала видео, как состоялся крупнейший с начала полномасштабного вторжения рф обмен военнопленными, в рамках которого домой удалось вернуть 230 украинцев. Видео публикует УНН со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
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Детали
В СБУ также отметили что последний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Напомним
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными этот обмен назвали крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.
Среди освобожденных украинцев домой вернули защитников Азовстали, острове Змеиный, а также и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".
У Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил возвращение украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой. Он также отметил, что несмотря на долгую паузу в обменах, не было ни одной паузы в переговорах по ним.
СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными
Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 230 человек. В СБУ отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.
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