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СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными

Киев  •  УНН

03 январь 2024, 17:56  •  91133 просмотра

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Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 230 человек. В СБУ отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Служба безопасности Украины показала видео, как состоялся крупнейший с начала полномасштабного вторжения рф обмен военнопленными, в рамках которого домой удалось вернуть 230 украинцев. Видео публикует УНН со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!

- написали в СБУ.

Детали

В СБУ также отметили что последний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными этот обмен назвали крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных украинцев домой вернули защитников Азовстали, острове Змеиный, а также и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".

У Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил  возвращение украинских защитников на Родину, и поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой. Он также отметил, что несмотря на долгую паузу в обменах, не было ни одной паузы в переговорах по ним.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
СБУ показала, як відбувся крайній обмін військовополоненими
SBU shows how the latest exchange of prisoners of war took place
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