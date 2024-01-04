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Зеленський про обмін полоненими: "Зробимо максимум, щоб їх було більше"

Зеленський про обмін полоненими: "Зробимо максимум, щоб їх було більше"

Київ • УНН

 • 26169 перегляди

Президент Володимир Зеленський пообіцяв сприяти більшій кількості обмінів полоненими.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з вчорашнього великого обміну полоненими й заявив, що Україна зробить максимум, щоб їх було більше, передає УНН

"Ми вдома" – слова, що звучать від усіх українців, які повертаються з російської неволі. Зробимо максимум, щоб їх було більше. Дуже важливо повертати додому наших людей. І я дякую всім міжнародним партнерам, які нам у цьому допомагають. Дякую нашій команді, яка працює над обмінами

- написав Зеленський. 


Доповнення

3 січня Україні вдалося повернути з російського полону понад 200 воїнів і цивільних. За словами Омбудсмана, українці перебували в полоні мінімум півріччя, а дехто більше ніж півтора року. Усі вони повернулися з рф в поганому фізичному стані. Усі виснажені та дуже схудлі. Щодо морального стану, то "всі морально стійкі, усі хоробрі", зазначив Лубінець.

Він також не виключає, що найближчими тижнями знову може відбутися повернення українських захисників і захисниць з полону рф.

"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів" -– Зеленський03.01.24, 19:37 • 115375 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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