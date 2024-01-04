Зеленський про обмін полоненими: "Зробимо максимум, щоб їх було більше"

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з вчорашнього великого обміну полоненими й заявив, що Україна зробить максимум, щоб їх було більше, передає УНН.

"Ми вдома" – слова, що звучать від усіх українців, які повертаються з російської неволі. Зробимо максимум, щоб їх було більше. Дуже важливо повертати додому наших людей. І я дякую всім міжнародним партнерам, які нам у цьому допомагають. Дякую нашій команді, яка працює над обмінами