Україна розробляє дешевий аналог ATACMS з дальністю до 800 км: що відомо про ракету

Українська оборонна компанія Fire Point розробляє власні балістичні ракети FP-7 та FP-9, які можуть стати дешевшим аналогом американських ATACMS і вироблятися масово. Про це в інтерв’ю Армія TV розповів головний конструктор і співзасновник компанії Денис Штілерман, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, FP-7 здатна уражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів і вже пройшла випробування, а FP-9 матиме дальність до 800 км і готується до тестів. При цьому ключова ідея розробки - максимально здешевити балістичну ракету, щоб виробляти її у великих кількостях.

Це буде аналог ATACMS, можливо навіть з більшою бойовою частиною. Але коштуватиме мінімум удвічі дешевше - зазначив конструктор.

Він уточнив, що ракети планують запускати з мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, за словами розробників, може займати близько 15 хвилин.

Нагадаємо

У грудні Fire Point передала ЗСУ чергову партію крилатих ракет "Фламінго". Компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території рф.

