Украина разрабатывает дешевый аналог ATACMS с дальностью до 800 км: что известно о ракете

9 марта, 19:48 • 20181 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 54091 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 32453 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 39061 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 43820 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 27187 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 58912 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33029 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48836 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66309 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Трамп рассматривает возможность захвата Ормузского пролива из-за нефти9 марта, 20:46 • 11067 просмотра
Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии9 марта, 21:27 • 9152 просмотра
Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"9 марта, 21:50 • 7302 просмотра
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти9 марта, 22:56 • 40589 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 8708 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 46912 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 52537 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 58915 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 56205 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 122144 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 14492 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 20810 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 21068 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 22285 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 26376 просмотра
Украина разрабатывает дешевый аналог ATACMS с дальностью до 800 км: что известно о ракете

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Компания Fire Point создает баллистические ракеты FP-7 и FP-9 для массового производства. Новое оружие будет запускаться с грузовиков и будет стоить вдвое дешевле ATACMS.

Украина разрабатывает дешевый аналог ATACMS с дальностью до 800 км: что известно о ракете

Украинская оборонная компания Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые могут стать более дешевым аналогом американских ATACMS и производиться массово. Об этом в интервью Армия TV рассказал главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман, сообщает УНН.

Детали

По его словам, FP-7 способна поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров и уже прошла испытания, а FP-9 будет иметь дальность до 800 км и готовится к тестам. При этом ключевая идея разработки - максимально удешевить баллистическую ракету, чтобы производить ее в больших количествах.

Это будет аналог ATACMS, возможно даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле

- отметил конструктор.

Он уточнил, что ракеты планируют запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, по словам разработчиков, может занимать около 15 минут.

Напомним

В декабре Fire Point передала ВСУ очередную партию крылатых ракет "Фламинго". Компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков в глубь территории РФ.

Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод22.02.26, 00:51 • 49624 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
ATACMS
Вооруженные силы Украины