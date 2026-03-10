Украина разрабатывает дешевый аналог ATACMS с дальностью до 800 км: что известно о ракете

Украинская оборонная компания Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые могут стать более дешевым аналогом американских ATACMS и производиться массово. Об этом в интервью Армия TV рассказал главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман, сообщает УНН.

Детали

По его словам, FP-7 способна поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров и уже прошла испытания, а FP-9 будет иметь дальность до 800 км и готовится к тестам. При этом ключевая идея разработки - максимально удешевить баллистическую ракету, чтобы производить ее в больших количествах.

Это будет аналог ATACMS, возможно даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле - отметил конструктор.

Он уточнил, что ракеты планируют запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, по словам разработчиков, может занимать около 15 минут.

Напомним

В декабре Fire Point передала ВСУ очередную партию крылатых ракет "Фламинго". Компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков в глубь территории РФ.

