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Україна розглядає можливість скасування заборони експорту дронів для нарощування масштабів - FT

Україна розглядає можливість скасування заборони експорту дронів для нарощування масштабів - FT

Київ • УНН

 • 11757 перегляди

Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт безпілотників для розширення галузі, пише FT.

Україна зважує можливість скасування заборони експорту безпілотників для нарощування дронової індустрії, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Україна рухається стосовно скасування заборони воєнного часу на експорт безпілотників, на тлі того, як офіційні особи та учасники галузі кажуть, що потрібне розширення масштабів, щоб відповідати можливостям росії на полі бою", - повідомляє FT.

Видання пише про потребу у більшій кількості безпілотників. "Але через обмежені державні ресурси, доступні для оплати військових поставок, компанії з виробництва безпілотників шукають за кордоном можливості продати надлишки продукції та отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості для армії", - ідеться у публікації.

Експорт безпілотників може принести Україні до 20 млрд доларів доходу, "якраз ті гроші, яких нам не вистачає", сказав нардеп Олександр Маріковський, голова підкомітету з питань регіонального економічного співробітництва і торгівлі у Верховній Раді.

Видання зауважує, що після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Київ заборонив експорт військових товарів, оскільки він прагне забезпечити свою армію всіма необхідними постачаннями. "Але український уряд не має фінансових ресурсів, щоб закупити всі доступні безпілотники, не кажучи вже про інвестиції в подальші дослідження та розробки, і дозвіл компаніям експортувати надлишки своєї продукції тепер широко розглядається як спосіб залучення інвесторів", - пише FT.

"Тим часом, москва значно активізувала виробництво озброєнь, а українські учасники галузі оцінюють перевагу росії в бойових безпілотниках у 5-10 до 1", - вказує видання.

Видання наводить приклад однієї з українських компаній із виробництва безпілотників, яка нещодавно почала виробляти свою продукцію за кордоном у спробі обійти заборону експорту. Як вказано, Маріковський сказав, що "ця тенденція викликає занепокоєння в України, оскільки може призвести до відтоку мізків та скорочення податкових надходжень - ще одна причина переглянути заборону". Він попередив, що "без відновлення експорту ціна на безпілотники, вироблені в Україні, швидше за все, зросте", пише видання.

Галузь, як вказує видання, сподівається, що зняття заборони на експорт спонукатиме західних партнерів надати допомогу українським виробникам.

Федоров: в Україні є стартапи, здатні швидко змінювати ситуацію на фронті, але потрібна фінансова підтримка07.10.24, 12:11 • 12910 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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