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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина рассматривает отмену запрета экспорта дронов для наращивания масштабов - FT

Украина рассматривает отмену запрета экспорта дронов для наращивания масштабов - FT

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:54  •  3168 просмотра

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Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт беспилотников для расширения отрасли, пишет FT.

Украина взвешивает возможность отмены запрета экспорта беспилотников для наращивания дроновой индустрии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Украина продвигается относительно отмены запрета военного времени на экспорт беспилотников, на фоне того, как официальные лица и участники отрасли говорят, что требуется расширение масштабов, чтобы соответствовать возможностям россии на поле боя", - сообщает FT.

Издание пишет о потребности в большем количестве беспилотников. "Но из-за ограниченных государственных ресурсов, доступных для оплаты военных поставок, компании по производству беспилотников ищут за рубежом возможности продать излишки продукции и получить доход, необходимый для проворства большего количества для армии", - говорится в публикации.

Экспорт беспилотников может принести Украине до 20 млрд долларов дохода, "как раз те деньги, которых нам не хватает", сказал нардеп Александр Мариковский, председатель подкомитета по вопросам регионального экономического сотрудничества и торговли в Верховной Раде.

Издание отмечает, что после полномасштабного вторжения россии в 2022 году Киев запретил экспорт военных товаров, поскольку он стремится обеспечить свою армию всеми необходимыми поставками. "Но украинское правительство не имеет финансовых ресурсов, чтобы закупить все доступные беспилотники, не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки, и разрешение компаниям экспортировать излишки своей продукции теперь широко рассматривается как способ привлечения инвесторов", - пишет FT.

"Между тем, москва значительно активизировала производство вооружений, а украинские участники отрасли оценивают преимущество россии в боевых беспилотниках в 5-10 к 1", - указывает издание.

Издание приводит пример одной из украинских компаний по производству беспилотников, которая недавно начала производить свою продукцию за рубежом в попытке обойти запрет экспорта. Как указано, Мариковский сказал, что "эта тенденция вызывает беспокойство у Украины, поскольку может привести к оттоку мозгов и сокращению налоговых поступлений - еще одна причина пересмотреть запрет". Он предупредил, что "без возобновления экспорта цена на беспилотники, произведенные в Украине, скорее всего, возрастет", пишет издание.

Отрасль, как указывает издание, надеется, что снятие запрета на экспорт побудит западных партнеров оказать помощь украинским производителям.

Федоров: в Украине есть стартапы, способные быстро менять ситуацию на фронте, но нужна финансовая поддержка7 октября 2024, 09:11 • 11788 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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