Україна пропонує зміни до Статуту МАГАТЕ для позбавлення рф керівних прав
Київ • УНН
Україна ініціює зміни до Статуту МАГАТЕ, щоб позбавити державу-порушника ядерної безпеки керівних прав. Глава МЗС Андрій Сибіга доручив подати пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ.
Україна ініціює внесення змін до Статуту МАГАТЕ. Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Постійному представництву України у Відні подати пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів, передає УНН.
Наразі Статут не передбачає жодних заходів у відповідь, коли держава свідомо підриває умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, але при цьому продовжує повною мірою користуватися керівними правами в межах Агентства. Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права на участь в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках
За словами глави МЗС, йдеться не про політику, а про авторитет організації, безпеку та справедливість.
Дав доручення нашому Постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів
