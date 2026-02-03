$42.970.16
11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Україна пропонує зміни до Статуту МАГАТЕ для позбавлення рф керівних прав

Київ • УНН

 136 перегляди

Україна ініціює зміни до Статуту МАГАТЕ, щоб позбавити державу-порушника ядерної безпеки керівних прав. Глава МЗС Андрій Сибіга доручив подати пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ.

Україна пропонує зміни до Статуту МАГАТЕ для позбавлення рф керівних прав

Україна ініціює внесення змін до Статуту МАГАТЕ. Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Постійному представництву України у Відні подати пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів, передає УНН.

Наразі Статут не передбачає жодних заходів у відповідь, коли держава свідомо підриває умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, але при цьому продовжує повною мірою користуватися керівними правами в межах Агентства. Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права на участь в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках 

- заявив Сибіга.

У МАГАТЕ екстрено зібралися через ядерні ризики від російських атак і засудили дії рф: Україна закликала до санкцій проти росії30.01.26, 15:47 • 3321 перегляд

За словами глави МЗС, йдеться не про політику, а про авторитет організації, безпеку та справедливість.

Дав доручення нашому Постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів 

- резюмував Сибіга.

Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство23.01.26, 16:53 • 80520 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Енергетика
Електроенергія
Андрій Сибіга
Міжнародне агентство з атомної енергії
Відень
Україна