Україна пропонує зміни до Статуту МАГАТЕ для позбавлення рф керівних прав

Україна ініціює внесення змін до Статуту МАГАТЕ. Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Постійному представництву України у Відні подати пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів, передає УНН.

Наразі Статут не передбачає жодних заходів у відповідь, коли держава свідомо підриває умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, але при цьому продовжує повною мірою користуватися керівними правами в межах Агентства. Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права на участь в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках - заявив Сибіга.

За словами глави МЗС, йдеться не про політику, а про авторитет організації, безпеку та справедливість.

Дав доручення нашому Постійному представництву у Відні подати наші пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів - резюмував Сибіга.

