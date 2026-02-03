$42.970.16
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 16867 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 12433 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 20715 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 31777 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30495 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28065 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29203 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34462 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 44031 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
Украина предлагает изменения в Устав МАГАТЭ для лишения РФ руководящих прав

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Украина инициирует изменения в Устав МАГАТЭ, чтобы лишить государство-нарушителя ядерной безопасности руководящих прав. Глава МИД Андрей Сибига поручил подать предложения в Секретариат МАГАТЭ.

Украина предлагает изменения в Устав МАГАТЭ для лишения РФ руководящих прав

Украина инициирует внесение изменений в Устав МАГАТЭ. Глава МИД Андрей Сибига поручил Постоянному представительству Украины в Вене подать предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов, передает УНН.

Сейчас Устав не предусматривает никаких ответных мер, когда государство сознательно подрывает условия безопасного и защищенного использования ядерной энергии, но при этом продолжает в полной мере пользоваться руководящими правами в рамках Агентства. Украина предлагает четкий механизм лишения права на участие в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях

- заявил Сибига.

МАГАТЭ экстренно собралось из-за ядерных рисков от российских атак и осудило действия рф: Украина призвала к санкциям против россии30.01.26, 15:47 • 3323 просмотра

По словам главы МИД, речь идет не о политике, а об авторитете организации, безопасности и справедливости.

Дал поручение нашему Постоянному представительству в Вене подать наши предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов

- резюмировал Сибига.

Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство23.01.26, 16:53 • 80520 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Электроэнергия
Андрей Сибига
Международное агентство по атомной энергии
Вена
Украина