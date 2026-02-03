Украина предлагает изменения в Устав МАГАТЭ для лишения РФ руководящих прав

Украина инициирует внесение изменений в Устав МАГАТЭ. Глава МИД Андрей Сибига поручил Постоянному представительству Украины в Вене подать предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов, передает УНН.

Сейчас Устав не предусматривает никаких ответных мер, когда государство сознательно подрывает условия безопасного и защищенного использования ядерной энергии, но при этом продолжает в полной мере пользоваться руководящими правами в рамках Агентства. Украина предлагает четкий механизм лишения права на участие в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях - заявил Сибига.

По словам главы МИД, речь идет не о политике, а об авторитете организации, безопасности и справедливости.

Дал поручение нашему Постоянному представительству в Вене подать наши предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов - резюмировал Сибига.

