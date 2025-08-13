Україна пропонує Польщі інструмент ЄС SAFE у межах оборонної співпраці

Україна запропонувала Польщі скористатися інструментом ЄС SAFE у межах оборонної співпраці, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками переговорів з віцепремʼєр-міністром -міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем, пише УНН.

Деталі

Як повідомив голова Міноборони, сторони обговорили розвиток спільних виробництв як в Україні, так і в Польщі. "Переконаний, що приватний сектор та оборонно-промисловий комплекс наших країн мають значний потенціал для співпраці та розвитку", - зазначив Шмигаль.

Важливим інструментом нашого співробітництва може стати ініціатива Security Action for Europe (SAFE) - масштабна програма інвестицій в оборону ЄС на суму €150 млрд. Закликав Польщу активно інвестувати в пріоритетні напрямки цього механізму - написав Шмигаль.

Також, з його слів, "говорили про співпрацю у межах інструментів НАТО та спільну протидію загрозам".

Шмигаль наголосив: "Польща - наш надійний друг і партнер, який підтримує Україну з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Надзвичайно вдячні за військову допомогу, тренування наших воїнів та незмінну підтримку".

"Разом зміцнюємо безпеку України та всієї Європи", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо

18 країн-членів ЄС виявили інтерес до отримання позик на 127 млрд євро в межах оборонного інструменту SAFE. Програма SAFE дозволить мобілізувати до 150 млрд євро інвестицій, Україна очікує інвестицій в свою оборону.