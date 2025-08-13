$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 6218 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 14776 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 12282 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 21275 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 17338 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 39088 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:01 • 28903 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 57898 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81903 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51956 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Публікації
Ексклюзиви
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 14767 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:39 • 21265 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
Україна пропонує Польщі інструмент ЄС SAFE у межах оборонної співпраці

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Україна запропонувала Польщі скористатися інструментом ЄС SAFE у межах оборонної співпраці. Сторони обговорили співпрацю в межах НАТО та спільну протидію загрозам.

Україна пропонує Польщі інструмент ЄС SAFE у межах оборонної співпраці

Україна запропонувала Польщі скористатися інструментом ЄС SAFE у межах оборонної співпраці, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками переговорів з віцепремʼєр-міністром -міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем, пише УНН.

Деталі

Як повідомив голова Міноборони, сторони обговорили розвиток спільних виробництв як в Україні, так і в Польщі. "Переконаний, що приватний сектор та оборонно-промисловий комплекс наших країн мають значний потенціал для співпраці та розвитку", - зазначив Шмигаль.

Важливим інструментом нашого співробітництва може стати ініціатива Security Action for Europe (SAFE) - масштабна програма інвестицій в оборону ЄС на суму €150 млрд. Закликав Польщу активно інвестувати в пріоритетні напрямки цього механізму

- написав Шмигаль.

Також, з його слів, "говорили про співпрацю у межах інструментів НАТО та спільну протидію загрозам".

Шмигаль наголосив: "Польща - наш надійний друг і партнер, який підтримує Україну з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Надзвичайно вдячні за військову допомогу, тренування наших воїнів та незмінну підтримку".

"Разом зміцнюємо безпеку України та всієї Європи", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо

18 країн-членів ЄС виявили інтерес до отримання позик на 127 млрд євро в межах оборонного інструменту SAFE. Програма SAFE дозволить мобілізувати до 150 млрд євро інвестицій, Україна очікує інвестицій в свою оборону.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль
Польща