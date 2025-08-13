Украина предлагает Польше инструмент ЕС SAFE в рамках оборонного сотрудничества

Украина предложила Польше воспользоваться инструментом ЕС SAFE в рамках оборонного сотрудничества, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по итогам переговоров с вице-премьер-министром - министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил глава Минобороны, стороны обсудили развитие совместных производств как в Украине, так и в Польше. "Убежден, что частный сектор и оборонно-промышленный комплекс наших стран имеют значительный потенциал для сотрудничества и развития", - отметил Шмыгаль.

Важным инструментом нашего сотрудничества может стать инициатива Security Action for Europe (SAFE) - масштабная программа инвестиций в оборону ЕС на сумму €150 млрд. Призвал Польшу активно инвестировать в приоритетные направления этого механизма - написал Шмыгаль.

Также, по его словам, "говорили о сотрудничестве в рамках инструментов НАТО и совместном противодействии угрозам".

Шмыгаль подчеркнул: "Польша - наш надежный друг и партнер, который поддерживает Украину с первых минут полномасштабного вторжения. Чрезвычайно благодарны за военную помощь, тренировки наших воинов и неизменную поддержку".

"Вместе укрепляем безопасность Украины и всей Европы", - подытожил Шмыгаль.

Напомним

18 стран-членов ЕС проявили интерес к получению займов на 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE. Программа SAFE позволит мобилизовать до 150 млрд евро инвестиций, Украина ожидает инвестиций в свою оборону.