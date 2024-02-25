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Україна прагне забезпечити стабільний довоєнний рівень експорту - Кубраков

Київ • УНН

 • 24031 перегляди

Україна прагне забезпечити сталий довоєнний експорт шляхом розширення існуючих експортних коридорів, створення нових та зміцнення альтернативних транспортних маршрутів, таких як Дунайський річковий кластер.

Україна прагне забезпечити стабільний довоєнний рівень експорту - Кубраков

Україна має на меті забезпечити стійкі довоєнні показники експорту, заявив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.  

Ми розширювали діючі експортні коридори та налаштовували нові. Задача наша – вийти на стабільні довоєнні показники

- сказав Кубраков.

З його слів, українським коридором Чорним морем з 8 серпня відправлено вже "майже 27 млн тонн вантажів, 70% з якого - це українська аграрна продукція".

"Паралельно розвиваємо Дунайський кластер, він стає альтернативним шляхом для нашого експорту. У 2023 році ним пройшло 30 млн тонн вантажів", - зазначив він.

"Наша задача по експорту – забезпечити стійкі довоєнні показники, для цього посилюємо альтернативні транспортні коридори", - повторив Кубраков.

З його слів, цього року планується відкрити декілька нових автомобільних пунктів пропуску з Польщею, Молдовою та Угорщиною. Є програма розвитку залізничних прикордонних переходів із Словаччиною і Румунією, додав він.

Також міністр повідомив, що "найближчими днями запустимо контейнерні перевезення Дунаєм в напрямку порту Констанца, та трохи згодом... - до Австрії, до Німеччини".

"Згодом через порти Великої Одеси ми теж очікуємо перші контейнерні перевезення", - підсумував Кубраков.

Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту23.02.24, 16:09 • 21908 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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