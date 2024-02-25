Украина стремится обеспечить стабильный довоенный уровень экспорта - Кубраков

Украина имеет целью обеспечить устойчивые довоенные показатели экспорта, заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Мы расширяли действующие экспортные коридоры и настраивали новые. Задача наша - выйти на стабильные довоенные показатели - сказал Кубраков.

По его словам, по украинскому коридору Черным морем с 8 августа отправлено уже "почти 27 млн тонн грузов, 70% из которого - это украинская аграрная продукция".

"Параллельно развиваем Дунайский кластер, он становится альтернативным путем для нашего экспорта. В 2023 году по нему прошло 30 млн тонн грузов", - отметил он.

"Наша задача по экспорту - обеспечить устойчивые довоенные показатели, для этого усиливаем альтернативные транспортные коридоры", - повторил Кубраков.

По его словам, в этом году планируется открыть несколько новых автомобильных пунктов пропуска с Польшей, Молдовой и Венгрией. Есть программа развития железнодорожных пограничных переходов со Словакией и Румынией, добавил он.

Также министр сообщил, что "в ближайшие дни запустим контейнерные перевозки по Дунаю в направлении порта Констанца, и чуть позже... - в Австрию, в Германию".

"Позже через порты Большой Одессы мы тоже ожидаем первые контейнерные перевозки", - подытожил Кубраков.

Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта