Украина стремится обеспечить стабильный довоенный уровень экспорта - Кубраков
Киев • УНН
Украина стремится обеспечить устойчивый довоенный экспорт путем расширения существующих экспортных коридоров, создания новых и укрепления альтернативных транспортных маршрутов, таких как Дунайский речной кластер.
Украина имеет целью обеспечить устойчивые довоенные показатели экспорта, заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.
Мы расширяли действующие экспортные коридоры и настраивали новые. Задача наша - выйти на стабильные довоенные показатели
По его словам, по украинскому коридору Черным морем с 8 августа отправлено уже "почти 27 млн тонн грузов, 70% из которого - это украинская аграрная продукция".
"Параллельно развиваем Дунайский кластер, он становится альтернативным путем для нашего экспорта. В 2023 году по нему прошло 30 млн тонн грузов", - отметил он.
"Наша задача по экспорту - обеспечить устойчивые довоенные показатели, для этого усиливаем альтернативные транспортные коридоры", - повторил Кубраков.
По его словам, в этом году планируется открыть несколько новых автомобильных пунктов пропуска с Польшей, Молдовой и Венгрией. Есть программа развития железнодорожных пограничных переходов со Словакией и Румынией, добавил он.
Также министр сообщил, что "в ближайшие дни запустим контейнерные перевозки по Дунаю в направлении порта Констанца, и чуть позже... - в Австрию, в Германию".
"Позже через порты Большой Одессы мы тоже ожидаем первые контейнерные перевозки", - подытожил Кубраков.
Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта23 февраля 2024, 14:09 • 15853 просмотра
Украина стремится обеспечить стабильный довоенный уровень экспорта - Кубраков
Украина стремится обеспечить устойчивый довоенный экспорт путем расширения существующих экспортных коридоров, создания новых и укрепления альтернативных транспортных маршрутов, таких как Дунайский речной кластер.
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