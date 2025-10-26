$41.900.00
48.550.00
25 жовтня, 19:33 • 17260 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 38561 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
25 жовтня, 10:22 • 38998 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 36209 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
25 жовтня, 08:45 • 50293 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 24401 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 21141 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33793 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49981 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38645 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 08:45 • 50315 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 67758 перегляди
Україна перейшла на зимовий час

Київ

 • 762 перегляди

26 жовтня 2025 року о 4:00 ранку Україна перейшла на зимовий час, перевівши годинники на годину назад. Комп'ютери та смартфони змінили час автоматично, тоді як механічні годинники та старі мобільні телефони потребували ручного налаштування.

У ніч проти неділі, 26 жовтня 2025 року, Україна перейшла на зимовий час. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Перехід на зимовий час відбувся о 4:00 ранку: стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад. При цьому комп’ютери, смартфони та смарт-годинники змінять час автоматично, а старі мобільні телефони та механічні годинники доведеться перевести вручну.

Довідково

Зимовий час вважається астрономічно природним, тобто саме такий час відповідає реальному положенню Сонця. Після переведення годинників ранок наставатиме раніше, темнітиме теж раніше, а добовий ритм більшості людей стане ближчим до біологічного.

Перші спроби переведення годинників з’явилися ще у 1908 році у Великій Британії з метою економії вугілля. В Україні цей принцип запровадили в 1981 році, а з 1996 діє нинішня система переходів відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, яка встановлює два переходи щороку - на літній і зимовий час, аби раціональніше використовувати світловий день в різні пори року.

Водночас питання скасування переходів неодноразово обговорювалося у Верховній Раді. Так, у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування переходу на "літній час". Тож наприкінці жовтня українці мали востаннє перевести стрілки на "зимовий час" і далі вже переведення на "літній час" мало не бути.

Після відхилення блокуючих постанов для його підписання, закон все-таки був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, але досі не підписаний.

Нагадаємо

Аналіз даних 168 870 пацієнтів спростував попередні припущення про вплив зміни годинників на частоту гострих інфарктів та результати лікування.

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Україна