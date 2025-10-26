$41.900.00
Украина перешла на зимнее время

Киев • УНН

 • 638 просмотра

26 октября 2025 года в 4:00 утра Украина перешла на зимнее время, переведя часы на час назад. Компьютеры и смартфоны изменили время автоматически, тогда как механические часы и старые мобильные телефоны требовали ручной настройки.

Украина перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, Украина перешла на зимнее время. Об этом сообщает УНН.

Детали

Переход на зимнее время произошел в 4:00 утра: стрелки часов нужно перевести на один час назад. При этом компьютеры, смартфоны и смарт-часы изменят время автоматически, а старые мобильные телефоны и механические часы придется перевести вручную.

Справка

Зимнее время считается астрономически естественным, то есть именно такое время соответствует реальному положению Солнца. После перевода часов утро будет наступать раньше, темнеть тоже раньше, а суточный ритм большинства людей станет ближе к биологическому.

Первые попытки перевода часов появились еще в 1908 году в Великобритании с целью экономии угля. В Украине этот принцип ввели в 1981 году, а с 1996 действует нынешняя система переходов в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое устанавливает два перехода ежегодно - на летнее и зимнее время, чтобы рациональнее использовать световой день в разные времена года.

В то же время вопрос отмены переходов неоднократно обсуждался в Верховной Раде. Так, в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на "летнее время". Поэтому в конце октября украинцы должны были в последний раз перевести стрелки на "зимнее время" и далее уже перевода на "летнее время" не должно было быть.

После отклонения блокирующих постановлений для его подписания, закон все-таки был отправлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, но до сих пор не подписан.

Напомним

Анализ данных 168 870 пациентов опроверг предыдущие предположения о влиянии смены часов на частоту острых инфарктов и результаты лечения.

Вадим Хлюдзинский

Общество
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина