Україна переймає шведський досвід активного довголіття та догляду за людьми з деменцією
Київ • УНН
Україна вивчає шведський досвід створення умов для активного життя людей старшого віку. Міністр соціальної політики Денис Улютін відвідав заклад Stiftelsen Silviahemmet, що опікується людьми з деменцією, та обговорив спільні пілотні проєкти.
Україна вивчає передовий шведський досвід створення умов для активного та гідного життя людей старшого віку. Під час робочого візиту до Швеції Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін разом із Королевою Сільвією та шведською міністеркою Анною Теньє відвідали спеціалізований заклад Stiftelsen Silviahemmet, що опікується людьми з деменцією. Про це повідомляє Урядовий портал, пише УНН.
Деталі
Центр, заснований за ініціативою Королеви Сільвії, демонструє гуманний підхід до догляду та підготовку медсестер, які поширюють знання далі. Улютін підкреслив, що Україна оновлює програму активного довголіття, включно з профіла
Для нас пріоритет – щоб люди старшого віку жили якісно. Підтримка активного життя людей із деменцією забезпечується поєднанням фізичної активності, соціальної взаємодії та гідного догляду. Шведський досвід допоможе створити в Україні сучасну систему, де в центрі — гідність і якість життя кожної людини
Також обговорювалися спільні пілотні проєкти: розвиток стандартів домашнього догляду, система "тривожної кнопки", підтримуване проживання та обмін досвідом.
Нагадаємо, що Уряд Швеції вже виділив Україні 7,2 млн доларів на підтримку соціальних реформ, зокрема 2,25 млн доларів спрямовано на реформування системи соціальної політики.
