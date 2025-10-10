Украина перенимает шведский опыт активного долголетия и ухода за людьми с деменцией
Украина изучает шведский опыт создания условий для активной жизни людей старшего возраста. Министр социальной политики Денис Улютин посетил учреждение Stiftelsen Silviahemmet, которое занимается людьми с деменцией, и обсудил совместные пилотные проекты.
Украина изучает передовой шведский опыт создания условий для активной и достойной жизни пожилых людей. Во время рабочего визита в Швецию Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин вместе с Королевой Сильвией и шведским министром Анной Тенье посетили специализированное учреждение Stiftelsen Silviahemmet, которое занимается людьми с деменцией. Об этом сообщает Правительственный портал, пишет УНН.
Центр, основанный по инициативе Королевы Сильвии, демонстрирует гуманный подход к уходу и подготовку медсестер, которые распространяют знания дальше. Улютин подчеркнул, что Украина обновляет программу активного долголетия, включая профилактику
Для нас приоритет – чтобы люди старшего возраста жили качественно. Поддержка активной жизни людей с деменцией обеспечивается сочетанием физической активности, социального взаимодействия и достойного ухода. Шведский опыт поможет создать в Украине современную систему, где в центре — достоинство и качество жизни каждого человека
Также обсуждались совместные пилотные проекты: развитие стандартов домашнего ухода, система "тревожной кнопки", поддерживаемое проживание и обмен опытом.
Напомним, что Правительство Швеции уже выделило Украине 7,2 млн долларов на поддержку социальных реформ, в частности 2,25 млн долларов направлено на реформирование системы социальной политики.
