россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 21910 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 27620 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 32593 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 53738 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51498 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27281 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22677 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43282 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17665 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Украина перенимает шведский опыт активного долголетия и ухода за людьми с деменцией

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Украина изучает шведский опыт создания условий для активной жизни людей старшего возраста. Министр социальной политики Денис Улютин посетил учреждение Stiftelsen Silviahemmet, которое занимается людьми с деменцией, и обсудил совместные пилотные проекты.

Украина перенимает шведский опыт активного долголетия и ухода за людьми с деменцией

Украина изучает передовой шведский опыт создания условий для активной и достойной жизни пожилых людей. Во время рабочего визита в Швецию Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин вместе с Королевой Сильвией и шведским министром Анной Тенье посетили специализированное учреждение Stiftelsen Silviahemmet, которое занимается людьми с деменцией. Об этом сообщает Правительственный портал, пишет УНН.

Детали

Центр, основанный по инициативе Королевы Сильвии, демонстрирует гуманный подход к уходу и подготовку медсестер, которые распространяют знания дальше. Улютин подчеркнул, что Украина обновляет программу активного долголетия, включая профилактику

Для нас приоритет – чтобы люди старшего возраста жили качественно. Поддержка активной жизни людей с деменцией обеспечивается сочетанием физической активности, социального взаимодействия и достойного ухода. Шведский опыт поможет создать в Украине современную систему, где в центре — достоинство и качество жизни каждого человека 

– отметил министр Улютин. 

Также обсуждались совместные пилотные проекты: развитие стандартов домашнего ухода, система "тревожной кнопки", поддерживаемое проживание и обмен опытом. 

Напомним, что Правительство Швеции уже выделило Украине 7,2 млн долларов на поддержку социальных реформ, в частности 2,25 млн долларов направлено на реформирование системы социальной политики.

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаЗдоровье
Министерство национального единства Украины
Швеция
Украина