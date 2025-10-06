Україна отримає американські батареї для безперебійного електропостачання під час обстрілів - WSJ
Київ • УНН
Союзники і партнери України роблять ставку на мережу величезних батарей американського виробництва, які зберігаються в секретних місцях, щоб забезпечити безперебійне електропостачання під час російських бомбардувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
У публікації йдеться про те, що енергосистема України пережила три зими російських бомбардувань, під час яких інженери лагодили підстанції під обстрілом ракет і дронів. Водночас цивільне населення проводило дні в холоді і темряві, тоді як москва намагалася підірвати їхню волю до боротьби проти російського агресора.
Доповнення
Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що місія МАГАТЕ розробляє алгоритми захисту критичних об'єктів енергосистеми. За його словами, це дозволить захистити електричні підстанції за принципом ядерних об'єктів.
Нагадаємо
Раніше російські окупанти заявляли, що не можуть розпочати ремонт на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС через "воєнні дії у регіоні". Водночас окупована станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива.
Якщо відбудеться повне знеструмлення станції без зовнішнього живлення і без робочих електрогенераторів, при цьому живлення не буде відновлено вчасно, це загрожує ядерною катастрофою, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми.