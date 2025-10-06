Україна отримає американські батареї для безперебійного електропостачання під час обстрілів - WSJ

$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:51 • 7550 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 22708 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 17737 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 28432 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 58126 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 73873 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 88844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 162647 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 126226 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 110284 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.8м/с
77%
750мм
Популярнi новини
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС6 жовтня, 00:26 • 15630 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 13922 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 20019 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено03:21 • 17670 перегляди
Російські війська знову атакували енергетику на Чернігівщині06:37 • 10390 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 3446 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 22700 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 162644 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 91932 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 104888 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Богдан Хмельницький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 53249 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 50459 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 126224 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 59238 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 60995 перегляди
Актуальне
Шахед-136
BFM TV
The Guardian
Tesla Model Y
E-6 Mercury

Україна отримає американські батареї для безперебійного електропостачання під час обстрілів - WSJ

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Енергосистема України пережила три зими російських бомбардувань, під час яких інженери лагодили підстанції під обстрілом ракет і дронів.

Україна отримає американські батареї для безперебійного електропостачання під час обстрілів - WSJ

Союзники і партнери України роблять ставку на мережу величезних батарей американського виробництва, які зберігаються в секретних місцях, щоб забезпечити безперебійне електропостачання під час російських бомбардувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

У публікації йдеться про те, що енергосистема України пережила три зими російських бомбардувань, під час яких інженери лагодили підстанції під обстрілом ракет і дронів. Водночас цивільне населення проводило дні в холоді і темряві, тоді як москва намагалася підірвати їхню волю до боротьби проти російського агресора.

Доповнення

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що місія МАГАТЕ розробляє алгоритми захисту критичних об'єктів енергосистеми. За його словами, це дозволить захистити електричні підстанції за принципом ядерних об'єктів.

Нагадаємо

Раніше російські окупанти заявляли, що не можуть розпочати ремонт на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС через "воєнні дії у регіоні". Водночас окупована станція покладається на дизель-генератори з обмеженим запасом палива.

Якщо відбудеться повне знеструмлення станції без зовнішнього живлення і без робочих електрогенераторів, при цьому живлення не буде відновлено вчасно, це загрожує ядерною катастрофою, на кшталт Чорнобиля або Фукусіми.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна