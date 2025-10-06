Украина получит американские батареи для бесперебойного электроснабжения во время обстрелов - WSJ
Энергосистема Украины пережила три зимы российских бомбардировок, во время которых инженеры чинили подстанции под обстрелом ракет и дронов.
Союзники и партнеры Украины делают ставку на сеть огромных батарей американского производства, которые хранятся в секретных местах, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение во время российских бомбардировок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
В публикации говорится о том, что энергосистема Украины пережила три зимы российских бомбардировок, во время которых инженеры чинили подстанции под обстрелом ракет и дронов. В то же время гражданское население проводило дни в холоде и темноте, тогда как Москва пыталась подорвать их волю к борьбе против российского агрессора.
Дополнение
Глава Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что миссия МАГАТЭ разрабатывает алгоритмы защиты критических объектов энергосистемы. По его словам, это позволит защитить электрические подстанции по принципу ядерных объектов.
Напомним
Ранее российские оккупанты заявляли, что не могут начать ремонт на временно захваченной Запорожской АЭС из-за "военных действий в регионе". В то же время оккупированная станция полагается на дизель-генераторы с ограниченным запасом топлива.
Если произойдет полное обесточивание станции без внешнего питания и без работающих электрогенераторов, при этом питание не будет восстановлено вовремя, это грозит ядерной катастрофой, вроде Чернобыля или Фукусимы.