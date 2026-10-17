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Україна не отримувала попереджень про призупинення санкцій США проти росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Президент заявив, що Україну не попереджали про призупинення санкцій. Через технічні обмеження Starlink держава втрачає дрони та зв’язок.

Україна не отримувала попереджень про призупинення санкцій США проти росії - Зеленський

Україна не отримувала попереджень про призупинення американських санкцій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він також повідомив, що Україна продовжує переговори щодо роботи Starlink і Starshield, передає УНН.

Деталі

Ні, ми не отримували попередження про те, що вночі санкції будуть призупинені. Так само, як ми нічого не знали про Diesel Deal і так само, як ми дізнались про можливість енергетичного перемир'я з засобів масової інформації. Тобто на сьогодні це так. Що стосується Starlink і Starshield: так, ми проводимо діалог,  і на рівні військових, на рівні Міністерства оборони, на рівні дипломатів, зв'язуємось з усіма і з компанією SpaceX. Однак нашим військовими, Міністерству оборони, там ніхто зараз не відповідає. А на різних рівнях говорять, що це технічні проблеми

- заявив президент.

Зеленський повідомив, що через відключення Starlink Україна втрачає дрони та зв’язок.

Але, як я вже і сказав, ці технічні проблеми є в Україні. На території Європейського Союзу цих проблем немає. Ми це перевірили. У нас Starlink  працює до швидкості 161 км/год, потім вимикається. На території ЄС працює 180 плюс і працює постійно. У нас вимикається після 161 км/год на другу хвилину, вимикається і не працює. Ми втрачаємо, безумовно, і дрони, і зв'язок. На жаль, ми не можемо сьогодні використовувати технологію Starlink  або Starshield на території нашої держави для збиття реактивних шахедів. На жаль, вони летять і ми їх можемо зупиняти авіацією, ми їх зупиняємо іншими засобами, іншими ППО, але не використовуємо Starlink для цього, на жаль. Дай Бог ця робота буде відновлена

- зазначив він.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський нібито погодився на 100-денну паузу в ударах по енергетиці росії в обмін на розширення Starlink. Також розглядає ракети Patriot.

Алла Кіосак

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MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Україна