Україна не отримувала попереджень про призупинення санкцій США проти росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що Україну не попереджали про призупинення санкцій. Через технічні обмеження Starlink держава втрачає дрони та зв’язок.
Україна не отримувала попереджень про призупинення американських санкцій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він також повідомив, що Україна продовжує переговори щодо роботи Starlink і Starshield, передає УНН.
Деталі
Ні, ми не отримували попередження про те, що вночі санкції будуть призупинені. Так само, як ми нічого не знали про Diesel Deal і так само, як ми дізнались про можливість енергетичного перемир'я з засобів масової інформації. Тобто на сьогодні це так. Що стосується Starlink і Starshield: так, ми проводимо діалог, і на рівні військових, на рівні Міністерства оборони, на рівні дипломатів, зв'язуємось з усіма і з компанією SpaceX. Однак нашим військовими, Міністерству оборони, там ніхто зараз не відповідає. А на різних рівнях говорять, що це технічні проблеми
Зеленський повідомив, що через відключення Starlink Україна втрачає дрони та зв’язок.
Але, як я вже і сказав, ці технічні проблеми є в Україні. На території Європейського Союзу цих проблем немає. Ми це перевірили. У нас Starlink працює до швидкості 161 км/год, потім вимикається. На території ЄС працює 180 плюс і працює постійно. У нас вимикається після 161 км/год на другу хвилину, вимикається і не працює. Ми втрачаємо, безумовно, і дрони, і зв'язок. На жаль, ми не можемо сьогодні використовувати технологію Starlink або Starshield на території нашої держави для збиття реактивних шахедів. На жаль, вони летять і ми їх можемо зупиняти авіацією, ми їх зупиняємо іншими засобами, іншими ППО, але не використовуємо Starlink для цього, на жаль. Дай Бог ця робота буде відновлена
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський нібито погодився на 100-денну паузу в ударах по енергетиці росії в обмін на розширення Starlink. Також розглядає ракети Patriot.