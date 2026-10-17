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Украина не получала предупреждений о приостановке санкций США против России — Зеленский

Киев • УНН

 • 4622 просмотра

Президент заявил, что Украину не предупреждали о приостановке санкций. Из-за технических ограничений Starlink государство теряет дроны и связь.

Украина не получала предупреждений о приостановке санкций США против России — Зеленский

Украина не получала предупреждений о приостановлении американских санкций. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он также сообщил, что Украина продолжает переговоры относительно работы Starlink и Starshield, передает УНН.

Детали

Нет, мы не получали предупреждения о том, что ночью санкции будут приостановлены. Так же, как мы ничего не знали о Diesel Deal и так же, как мы узнали о возможности энергетического перемирия из средств массовой информации. То есть на сегодняшний день это так. Что касается Starlink и Starshield: да, мы ведем диалог и на уровне военных, на уровне Министерства обороны, на уровне дипломатов, связываемся со всеми и с компанией SpaceX. Однако нашим военным, Министерству обороны там сейчас никто не отвечает. А на разных уровнях говорят, что это технические проблемы

- заявил президент.

Зеленский сообщил, что из-за отключения Starlink Украина теряет дроны и связь.

Но, как я уже и сказал, эти технические проблемы есть в Украине. На территории Европейского Союза этих проблем нет. Мы это проверили. У нас Starlink работает до скорости 161 км/ч, затем отключается. На территории ЕС работает на скорости 180 плюс и работает постоянно. У нас отключается после 161 км/ч на второй минуте, отключается и не работает. Мы теряем, безусловно, и дроны, и связь. К сожалению, мы не можем сегодня использовать технологию Starlink или Starshield на территории нашего государства для сбития реактивных «шахедов». К сожалению, они летят, и мы можем останавливать их авиацией, мы останавливаем их другими средствами, другими средствами ПВО, но не используем Starlink для этого, к сожалению. Дай Бог, эта работа будет восстановлена

- отметил он.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский якобы согласился на 100-дневную паузу в ударах по энергетике России в обмен на расширение Starlink. Также рассматривает ракеты Patriot.

Алла Киосак

ПолитикаТехнологии
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Война в Украине
Старлинк
SpaceX
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Украина