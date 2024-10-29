Україна має завдати удару у відповідь, якщо солдати КНДР перетнуть її кордон - Байден
Київ • УНН
Президент США заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська перетнуть її кордон.
Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська перетнуть її кордон. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За словами Байдена, він стурбований інформацією щодо присутності військ Північної Кореї на території Курської області.
Також у президента США запитали, чи мають українські воїни завдавати удару у відповідь.
"Якщо вони перетнуть кордон України, то так", - відповів Байден.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден назвав "дуже небезпечною" присутність північнокорейських військ у росії. Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про розміщення понад 3000 військових КНДР на полігонах курської області.