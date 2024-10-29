Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу - Байден
Киев • УНН
Президент США заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска пересекут ее границу.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска пересекут ее границу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам Байдена, он обеспокоен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.
Также у президента США спросили, должны ли украинские воины наносить ответный удар.
"Если они пересекут границу Украины, то да", - ответил Байден.
Напомним
Президент США Джо Байден назвал "очень опасным" присутствие северокорейских войск в России. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о размещении более 3000 военных КНДР на полигонах курской области.