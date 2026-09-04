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Україна має розбудовувати альтернативні маршрути для збереження світових ринків - експерти

Київ • УНН

 • 854 перегляди

За 7 місяців через Молдову перевезли 1,5 млн тонн вантажів. Експерти закликають розширити маршрут до Констанци та інших регіонів.

Україна має розбудовувати альтернативні маршрути для збереження світових ринків - експерти

Україна має розвивати альтернативні експортні маршрути, зокрема через Молдову, щоб забезпечити виконання контрактів і не втрачати позиції на світових ринках. Про це передає УНН з посиланням на експертів під час пресконференції "Продовольча безпека в умовах російської агресії: логістичні ланцюги і стратегічні альтернативи".

Деталі

Ми бачили цю ініціативу, уважно спостерігали за візитом президента України саме в Молдову, дуже цікава зустріч. Ця ініціатива, вона офіційно називається Одеський трикутник. Що таке цей Одеський трикутник? Тобто, розбудовувати, додатково розширювати логістику саме через Молдову, тобто, ми йдемо - Одеський регіон, Молдова, і в порти Констанци

 - сказала експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук.

Вона зазначила, що за 7 місяців через Молдову вже перевезли 1,5 млн тонн вантажів, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У межах "Одеського трикутника" планується нарощувати ці обсяги щонайменше на 10%. Крім того, розвиток маршруту має довгострокове значення.

Тобто, маршрут же молдовський не закриється. Він буде, якщо він розбудовується, він і залишається на потім

 - додала Покровщук.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко заявив, що країни Чорноморського регіону потрібно максимально долучати до подібних ініціатив.

Подібні проєкти потрібно масштабувати не тільки на Молдову, Румунію, Туреччину, але й максимально долучати усі країни Чорноморського регіону і все, що йде по бажаних нам шляхах логістики, не тільки в Європу, але й на Близький Схід, країни Південного Кавказу, тому числі і так далі

- сказав Буряченко.

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівник Центру економічних і соціальних досліджень Ярослав Жаліло у свою чергу наголосив, що альтернативна логістика потребує державної програми підтримки.

У нас сьогодні є державна програма, до речі, по заохоченню придбання обладнання українського виробництва. Це в рамках оцього загалом, там де кешбек, і там є і таке. Просто вона дуже маленька, за обсягом її треба розгортати

- сказав Жаліло.

Водночас, військово-політичний оглядач Денис Попович, говорячи про можливості захисту української логістики, скептично оцінює можливість забезпечення приватного бізнесу власними комплексами протиповітряної оборони через складність їх обслуговування, підготовки персоналу, закупівлі боєкомплекту та ремонту.

Коли ми маємо проблеми з закупівлею комплексів ППО для державних потреб, то можете собі уявити, наскільки квестово буде для приватного підприємця... цю історію пробувати для себе

- сказав Жаліло.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував москві зернове перемир’я та різні варіанти постачання зерна.

Павло Башинський

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