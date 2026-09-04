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Украина должна развивать альтернативные маршруты для сохранения мировых рынков - эксперты

Киев • УНН

 • 640 просмотра

За 7 месяцев через Молдову перевезли 1,5 млн тонн грузов. Эксперты призывают расширить маршрут до Констанцы и других регионов.

Украина должна развивать альтернативные маршруты для сохранения мировых рынков - эксперты

Украина должна развивать альтернативные экспортные маршруты, в частности через Молдову, чтобы обеспечить выполнение контрактов и не терять позиции на мировых рынках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на экспертов во время пресс-конференции "Продовольственная безопасность в условиях российской агрессии: логистические цепочки и стратегические альтернативы".

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Мы видели эту инициативу, внимательно наблюдали за визитом президента Украины именно в Молдову, очень интересная встреча. Эта инициатива официально называется Одесский треугольник. Что такое этот Одесский треугольник? То есть развивать, дополнительно расширять логистику именно через Молдову, то есть мы движемся - Одесский регион, Молдова и порты Констанцы

 - сказала эксперт по внешней и внутренней политике Людмила Покровщук.

Она отметила, что за 7 месяцев через Молдову уже перевезли 1,5 млн тонн грузов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках "Одесского треугольника" планируется наращивать эти объемы как минимум на 10%. Кроме того, развитие маршрута имеет долгосрочное значение.

То есть молдавский маршрут не будет закрыт. Если его развивать, он останется и на будущее

- добавила Покровщук.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко заявил, что страны Черноморского региона необходимо максимально привлекать к подобным инициативам.

Подобные проекты нужно масштабировать не только на Молдову, Румынию и Турцию, но и максимально привлекать все страны Черноморского региона и всё, что идет по желательным для нас логистическим маршрутам, не только в Европу, но и на Ближний Восток, в страны Южного Кавказа и так далее

- сказал Буряченко.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований, руководитель Центра экономических и социальных исследований Ярослав Жалило, в свою очередь, подчеркнул, что альтернативная логистика нуждается в государственной программе поддержки.

У нас сегодня есть государственная программа, кстати, по стимулированию приобретения оборудования украинского производства. Это в рамках этой общей программы, где кешбэк, и там есть и такое. Просто она очень маленькая, по объему ее нужно разворачивать

- сказал Жалило.

В то же время военно-политический обозреватель Денис Попович, говоря о возможностях защиты украинской логистики, скептически оценивает возможность обеспечения частного бизнеса собственными комплексами противовоздушной обороны из-за сложности их обслуживания, подготовки персонала, закупки боекомплекта и ремонта.

Когда у нас есть проблемы с закупкой комплексов ПВО для государственных нужд, то можете себе представить, насколько квестовым будет для частного предпринимателя... попытаться реализовать эту историю для себя

- сказал Жалило.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве зерновое перемирие и различные варианты поставок зерна.

Павел Башинский

ЭкономикаАгроновости
Война в Украине
Одесская область
Европа
Румыния
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Молдова