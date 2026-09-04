Украина должна развивать альтернативные маршруты для сохранения мировых рынков - эксперты
Киев • УНН
За 7 месяцев через Молдову перевезли 1,5 млн тонн грузов. Эксперты призывают расширить маршрут до Констанцы и других регионов.
Украина должна развивать альтернативные экспортные маршруты, в частности через Молдову, чтобы обеспечить выполнение контрактов и не терять позиции на мировых рынках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на экспертов во время пресс-конференции "Продовольственная безопасность в условиях российской агрессии: логистические цепочки и стратегические альтернативы".
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Мы видели эту инициативу, внимательно наблюдали за визитом президента Украины именно в Молдову, очень интересная встреча. Эта инициатива официально называется Одесский треугольник. Что такое этот Одесский треугольник? То есть развивать, дополнительно расширять логистику именно через Молдову, то есть мы движемся - Одесский регион, Молдова и порты Констанцы
Она отметила, что за 7 месяцев через Молдову уже перевезли 1,5 млн тонн грузов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках "Одесского треугольника" планируется наращивать эти объемы как минимум на 10%. Кроме того, развитие маршрута имеет долгосрочное значение.
То есть молдавский маршрут не будет закрыт. Если его развивать, он останется и на будущее
Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко заявил, что страны Черноморского региона необходимо максимально привлекать к подобным инициативам.
Подобные проекты нужно масштабировать не только на Молдову, Румынию и Турцию, но и максимально привлекать все страны Черноморского региона и всё, что идет по желательным для нас логистическим маршрутам, не только в Европу, но и на Ближний Восток, в страны Южного Кавказа и так далее
Заместитель директора Национального института стратегических исследований, руководитель Центра экономических и социальных исследований Ярослав Жалило, в свою очередь, подчеркнул, что альтернативная логистика нуждается в государственной программе поддержки.
У нас сегодня есть государственная программа, кстати, по стимулированию приобретения оборудования украинского производства. Это в рамках этой общей программы, где кешбэк, и там есть и такое. Просто она очень маленькая, по объему ее нужно разворачивать
В то же время военно-политический обозреватель Денис Попович, говоря о возможностях защиты украинской логистики, скептически оценивает возможность обеспечения частного бизнеса собственными комплексами противовоздушной обороны из-за сложности их обслуживания, подготовки персонала, закупки боекомплекта и ремонта.
Когда у нас есть проблемы с закупкой комплексов ПВО для государственных нужд, то можете себе представить, насколько квестовым будет для частного предпринимателя... попытаться реализовать эту историю для себя
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве зерновое перемирие и различные варианты поставок зерна.