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Україна і Литва розширять співпрацю у виробництві зброї: Умєров розповів деталі

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Україна та Литва розвиватимуть спільні проєкти у сферах ППО, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей.

Україна і Литва розширять співпрацю у виробництві зброї: Умєров розповів деталі

Україна і Литва розвиватимуть спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Про це після зустрічі з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей.

Обговорили подальше розширення співпраці у сфері deep strike. ... Ключовий фокус - довгострокова підтримка України та розбудова оборонно-промислового партнерства

- зазначив Умєров.

Він вказав, що під час зустрічі представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.

росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню - навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру

- підкреслив міністр оборони України.

Він подякував Литві - уряду, парламенту та всьому народу - за тверду підтримку України.

Нагадаємо

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що 18-й пакет санкцій проти росії повинен включати газопровід "Північний потік", а також санкції проти компаній, які пов'язані з експортом нафти і нафтопродуктів, в тому числі і на тіньовий флот.

Важливо, щоб 18-й пакет ЄС санкцій включав обмеження проти банківського і енергосекторів рф: Єрмак зустрівся з главою МЗС Литви09.06.25, 22:43 • 1040 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Умєров Рустем Енверович
Литва
Україна
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