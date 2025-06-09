Україна і Литва розширять співпрацю у виробництві зброї: Умєров розповів деталі

Україна і Литва розвиватимуть спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Про це після зустрічі з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує УНН.

За його словами, Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей.

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Він вказав, що під час зустрічі представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.

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