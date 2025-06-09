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Украина и Литва расширят сотрудничество в производстве оружия: Умеров рассказал детали

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Украина и Литва будут развивать совместные проекты в сферах ПВО, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей.

Украина и Литва расширят сотрудничество в производстве оружия: Умеров рассказал детали

Украина и Литва будут развивать совместные проекты в сферах противовоздушной обороны, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Об этом после встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует УНН.

Детали

По его словам, Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей.

Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в сфере deep strike. ... Ключевой фокус - долгосрочная поддержка Украины и развитие оборонно-промышленного партнерства

- отметил Умеров.

Он указал, что во время встречи представитель украинской разведки проинформировал литовских партнеров о ситуации с безопасностью.

россия не демонстрирует готовности к длительному прекращению огня - наоборот, продолжает эскалацию. Поэтому важно усиливать санкционное давление для принуждения агрессора к справедливому миру

- подчеркнул министр обороны Украины.

Он поблагодарил Литву - правительство, парламент и весь народ - за твердую поддержку Украины.

Напомним

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что 18-й пакет санкций против россии должен включать газопровод "Северный поток", а также санкции против компаний, которые связаны с экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе и на теневой флот.

Важно, чтобы 18-й пакет ЕС санкций включал ограничения против банковского и энергосекторов рф: Ермак встретился с главой МИД Литвы09.06.25, 22:43 • 856 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
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Литва
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