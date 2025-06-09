Украина и Литва расширят сотрудничество в производстве оружия: Умеров рассказал детали
Киев • УНН
Украина и Литва будут развивать совместные проекты в сферах ПВО, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей.
Украина и Литва будут развивать совместные проекты в сферах противовоздушной обороны, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Об этом после встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует УНН.
Детали
По его словам, Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей.
Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в сфере deep strike. ... Ключевой фокус - долгосрочная поддержка Украины и развитие оборонно-промышленного партнерства
Он указал, что во время встречи представитель украинской разведки проинформировал литовских партнеров о ситуации с безопасностью.
россия не демонстрирует готовности к длительному прекращению огня - наоборот, продолжает эскалацию. Поэтому важно усиливать санкционное давление для принуждения агрессора к справедливому миру
Он поблагодарил Литву - правительство, парламент и весь народ - за твердую поддержку Украины.
Напомним
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что 18-й пакет санкций против россии должен включать газопровод "Северный поток", а также санкции против компаний, которые связаны с экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе и на теневой флот.
Важно, чтобы 18-й пакет ЕС санкций включал ограничения против банковского и энергосекторов рф: Ермак встретился с главой МИД Литвы09.06.25, 22:43 • 856 просмотров