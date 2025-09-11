Україна готується до двох важливих міжнародних самітів у вересні - Зеленський
Київ • УНН
Україна готується до проведення саміту Кримської платформи та саміту щодо повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН. Зустрічі відбудуться наприкінці вересня.
Україна готується до проведення двох важливих міжнародних самітів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом, передає УНН.
Деталі
Йдеться про проведення саміту Кримської платформи та саміту щодо повернення викрадених та депортованих росією українських дітей на полях Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй. Зустрічі мають відбутися наприкінці вересня.
Нагадаємо
У четвер, 11 вересня, до Києва прибув президент Фінляндії Александер Стубб. Темами його зустрічі з Володимиром Зеленським є безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.
Лідери України і Фінляндії обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля, а саме - дронових атак на Польщу.