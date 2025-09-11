Україна готується до двох важливих міжнародних самітів у вересні - Зеленський

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 1050 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 2316 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 3256 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 5204 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 10000 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 11513 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 17425 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 37981 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44470 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 97609 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 21846 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 15380 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 15710 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 10421 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 6802 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 6948 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 37982 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 97612 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 87778 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 66839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 6948 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 10477 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 27030 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 91559 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82653 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нафта
Свіфт

Україна готується до двох важливих міжнародних самітів у вересні - Зеленський

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Україна готується до проведення саміту Кримської платформи та саміту щодо повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН. Зустрічі відбудуться наприкінці вересня.

Україна готується до двох важливих міжнародних самітів у вересні - Зеленський

Україна готується до проведення двох важливих міжнародних самітів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом, передає УНН.

Деталі

Йдеться про проведення саміту Кримської платформи та саміту щодо повернення викрадених та депортованих росією українських дітей на полях Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй. Зустрічі мають відбутися наприкінці вересня.

Нагадаємо

У четвер, 11 вересня, до Києва прибув президент Фінляндії Александер Стубб. Темами його зустрічі з Володимиром Зеленським є безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.

Лідери України і Фінляндії обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля, а саме - дронових атак на Польщу.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Александр Стубб
Організація Об'єднаних Націй
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща