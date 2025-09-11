Украина готовится к двум важным международным саммитам в сентябре - Зеленский
Киев • УНН
Украина готовится к проведению саммита Крымской платформы и саммита по возвращению украинских детей на полях Генассамблеи ООН. Встречи состоятся в конце сентября.
Украина готовится к проведению двух важных международных саммитов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает УНН.
Детали
Речь идет о проведении саммита Крымской платформы и саммита по возвращению похищенных и депортированных россией украинских детей на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Встречи должны состояться в конце сентября.
Напомним
В четверг, 11 сентября, в Киев прибыл президент Финляндии Александер Стубб. Темами его встречи с Владимиром Зеленским являются проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции, санкции против рф и устойчивый мир.
Лидеры Украины и Финляндии обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций Кремля, а именно - дроновых атак на Польшу.