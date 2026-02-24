Україна готова "заморозити" війну, але з Донеччини не відступить - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна готова "заморозити" війну, але ЗСУ не відступатимуть зі східної Донеччини. росія вимагає відмови від 20% території регіону, що є ключовим для оборони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий "заморозити" війну по нинішній лінії фронту, однак Збройні сили не відступатимуть із районів східної частини Донецької області, які залишаються під контролем Києва. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю CNN, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, росія вимагає, щоб Україна відмовилася від приблизно 20% території Донеччини, яка нині під контролем України. Йдеться, зокрема, про так званий "пояс фортець" промислових міст, а також залізниці й дороги. Саме вони — основа оборони та забезпечення фронту.
росія хоче, щоб ми просто відвели нашу армію… Ми не можемо бути такими, перепрошую, дурними хлопцями. Ми не діти. Ми пройшли цю війну всі ці роки, і тому ми просто не можемо віддати їм країну на тарілці
Він також підкреслив, що питання безпеки цивільних на цих територіях — принципове.
Для людей, які там живуть, дуже важливо, яку безпеку вони матимуть… Там живе 200 тисяч людей. Що я маю їм сказати і що мають сказати наші солдати — Гаразд, бувайте. Ми йдемо. Від цього моменту ви росіяни?
Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни20.02.26, 22:25 • 7110 переглядiв