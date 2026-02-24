$43.300.02
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 5010 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 6364 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 14022 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11470 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 27313 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20480 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18716 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18156 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16718 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
Україна готова "заморозити" війну, але з Донеччини не відступить - Зеленський

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Зеленський заявив, що Україна готова "заморозити" війну, але ЗСУ не відступатимуть зі східної Донеччини. росія вимагає відмови від 20% території регіону, що є ключовим для оборони.

Україна готова "заморозити" війну, але з Донеччини не відступить - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий "заморозити" війну по нинішній лінії фронту, однак Збройні сили не відступатимуть із районів східної частини Донецької області, які залишаються під контролем Києва. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, росія вимагає, щоб Україна відмовилася від приблизно 20% території Донеччини, яка нині під контролем України. Йдеться, зокрема, про так званий "пояс фортець" промислових міст, а також залізниці й дороги. Саме вони — основа оборони та забезпечення фронту.

росія хоче, щоб ми просто відвели нашу армію… Ми не можемо бути такими, перепрошую, дурними хлопцями. Ми не діти. Ми пройшли цю війну всі ці роки, і тому ми просто не можемо віддати їм країну на тарілці 

— наголосив Зеленський. 

Він також підкреслив, що питання безпеки цивільних на цих територіях — принципове. 

Для людей, які там живуть, дуже важливо, яку безпеку вони матимуть… Там живе 200 тисяч людей. Що я маю їм сказати і що мають сказати наші солдати — Гаразд, бувайте. Ми йдемо. Від цього моменту ви росіяни? 

— додав український лідер. 

Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни20.02.26, 22:25 • 7110 переглядiв

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Володимир Зеленський
Україна
Київ