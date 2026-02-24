Украина готова "заморозить" войну, но из Донецкой области не отступит - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина готова "заморозить" войну, но ВСУ не будут отступать из восточной Донецкой области. Россия требует отказа от 20% территории региона, что является ключевым для обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "заморозить" войну по нынешней линии фронта, однако Вооруженные силы не будут отступать из районов восточной части Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Об этом Глава государства сказал в интервью CNN, передает УНН.
Подробности
По словам Зеленского, Россия требует, чтобы Украина отказалась от примерно 20% территории Донетчины, которая сейчас под контролем Украины. Речь идет, в частности, о так называемом "поясе крепостей" промышленных городов, а также железных дорог и дорог. Именно они — основа обороны и обеспечения фронта.
Россия хочет, чтобы мы просто отвели нашу армию… Мы не можем быть такими, извините, глупыми парнями. Мы не дети. Мы прошли эту войну все эти годы, и поэтому мы просто не можем отдать им страну на тарелке
Он также подчеркнул, что вопрос безопасности гражданских на этих территориях — принципиальный.
Для людей, которые там живут, очень важно, какую безопасность они будут иметь… Там живет 200 тысяч человек. Что я должен им сказать и что должны сказать наши солдаты — Ладно, пока. Мы уходим. С этого момента вы русские?
