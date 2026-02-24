Украина готова "заморозить" войну, но из Донецкой области не отступит - Зеленский

$43.300.02
51.010.09
ukenru
15:23 • 1626 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 5006 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 6362 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 14017 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11469 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27310 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20480 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18716 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18156 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16718 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 24551 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 4246 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 13506 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 18075 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 7960 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 13997 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27294 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 46682 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 65993 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69054 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 1988 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 8356 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25143 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 22861 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 23626 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Ракетный комплекс "Тор

Украина готова "заморозить" войну, но из Донецкой области не отступит - Зеленский

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Зеленский заявил, что Украина готова "заморозить" войну, но ВСУ не будут отступать из восточной Донецкой области. Россия требует отказа от 20% территории региона, что является ключевым для обороны.

Украина готова "заморозить" войну, но из Донецкой области не отступит - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "заморозить" войну по нынешней линии фронта, однако Вооруженные силы не будут отступать из районов восточной части Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Об этом Глава государства сказал в интервью CNN, передает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, Россия требует, чтобы Украина отказалась от примерно 20% территории Донетчины, которая сейчас под контролем Украины. Речь идет, в частности, о так называемом "поясе крепостей" промышленных городов, а также железных дорог и дорог. Именно они — основа обороны и обеспечения фронта.

Россия хочет, чтобы мы просто отвели нашу армию… Мы не можем быть такими, извините, глупыми парнями. Мы не дети. Мы прошли эту войну все эти годы, и поэтому мы просто не можем отдать им страну на тарелке 

— подчеркнул Зеленский. 

Он также подчеркнул, что вопрос безопасности гражданских на этих территориях — принципиальный. 

Для людей, которые там живут, очень важно, какую безопасность они будут иметь… Там живет 200 тысяч человек. Что я должен им сказать и что должны сказать наши солдаты — Ладно, пока. Мы уходим. С этого момента вы русские? 

— добавил украинский лидер. 

Убирайтесь из Донбасса: Зеленский раскрыл требования США и россии по завершению войны20.02.26, 22:25 • 7110 просмотров

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Владимир Зеленский
Украина
Киев