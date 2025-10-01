Угорщина продовжить надзвичайний стан до 2026 року, надаючи Орбану широкі повноваження

Угорський уряд ініціював скликання позачергового засідання парламенту, на якому планується продовжити надзвичайний стан ще на 180 днів – до 13 травня 2026 року. Наявність надзвичайного стану дає прем’єру Віктору Орбану широкі повноваження, зокрема можливість призупиняти дію окремих законів та ухвалювати рішення у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє Тelex, пише УНН.

Деталі

За словами віцепрем’єра Жолта Шем’єна, продовження надзвичайного стану необхідне через триваючу війну в Україні та гуманітарну кризу.

За інформацією ЗМІ, ініціатива була подана після того, як уряд забув вчасно підготувати проєкт постанови, щоб уникнути перерви між дією попереднього надзвичайного стану та початком нового.

Урядовий проєкт пропонує продовжити надзвичайний стан ще на 180 днів – до 13 травня 2026 року.

Угорщина перебуває під надзвичайними станами з 2016 року – спершу через міграційну кризу, а з 2020 року уряд отримав розширені повноваження у зв’язку з пандемією COVID-19. Поточне продовження надзвичайного стану дає можливість уряду оперативно реагувати на виклики, пов’язані з війною в Україні та безпековою ситуацією в регіоні.

