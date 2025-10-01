Венгрия продлит чрезвычайное положение до 2026 года, предоставив Орбану широкие полномочия

Венгерское правительство инициировало созыв внеочередного заседания парламента, на котором планируется продлить чрезвычайное положение еще на 180 дней – до 13 мая 2026 года. Наличие чрезвычайного положения дает премьеру Виктору Орбану широкие полномочия, в частности возможность приостанавливать действие отдельных законов и принимать решения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Тelex, пишет УНН.

По словам вице-премьера Жолта Шемьена, продление чрезвычайного положения необходимо из-за продолжающейся войны в Украине и гуманитарного кризиса.

По информации СМИ, инициатива была подана после того, как правительство забыло вовремя подготовить проект постановления, чтобы избежать перерыва между действием предыдущего чрезвычайного положения и началом нового.

Правительственный проект предлагает продлить чрезвычайное положение еще на 180 дней – до 13 мая 2026 года.

Венгрия находится под чрезвычайным положением с 2016 года – сначала из-за миграционного кризиса, а с 2020 года правительство получило расширенные полномочия в связи с пандемией COVID-19. Текущее продление чрезвычайного положения дает возможность правительству оперативно реагировать на вызовы, связанные с войной в Украине и ситуацией с безопасностью в регионе.

