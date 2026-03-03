Удари США по Ірану можуть коштувати американській економіці 210 млрд доларів
Київ • УНН
Директор Penn Wharton Budget Model Кент Сметтерс заявив, що удари США по Ірану можуть коштувати американській економіці до 210 млрд доларів. Найменша цифра збитків становить 40 млрд доларів.
Удари США по Ірану можуть коштувати американській економіці 210 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fortune.
Деталі
Цю цифру озвучив Кент Сметтерс, директор Penn Wharton Budget Model (PWBM) і один з провідних фінансових аналітиків країни. За його словами, найменшою цифрою збитків, які може мати американська економіка через удари по Ірану, є 40 млрд доларів. Він додав, що це є найменшою оцінкою прямих бюджетних витрат у діапазоні, який сягає 95 млрд доларів.
До прямих військових витрат Сметтерс додав ще й економічні втрати тільки для Сполучених Штатів у розмірі приблизно 115 млрд доларів. При цьому існує широкий діапазон невизначеності від 50 до 210 млрд доларів, йдеться в публікації.
Penn Wharton Budget Model припускає більший ризик зростання в сценарії Epic Fury (назва операції проти Ірану - ред.). Прямі витрати платників податків у розмірі 65 млрд доларів є ймовірною вартістю прямих військових операцій, а також заміни обладнання, боєприпасів та інших матеріалів
Нагадаємо
За даними Інституту вивчення війни, погрози Ірану суднам в Ормузькій протоці викликали зростання світових цін на нафту, що може збільшити доходи росії. Ціни на нафту марки Brent досягли 82,37 долара за барель 2 березня.