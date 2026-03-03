Удари США по Ірану можуть коштувати американській економіці 210 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fortune.

Цю цифру озвучив Кент Сметтерс, директор Penn Wharton Budget Model (PWBM) і один з провідних фінансових аналітиків країни. За його словами, найменшою цифрою збитків, які може мати американська економіка через удари по Ірану, є 40 млрд доларів. Він додав, що це є найменшою оцінкою прямих бюджетних витрат у діапазоні, який сягає 95 млрд доларів.

До прямих військових витрат Сметтерс додав ще й економічні втрати тільки для Сполучених Штатів у розмірі приблизно 115 млрд доларів. При цьому існує широкий діапазон невизначеності від 50 до 210 млрд доларів, йдеться в публікації.

Penn Wharton Budget Model припускає більший ризик зростання в сценарії Epic Fury (назва операції проти Ірану - ред.). Прямі витрати платників податків у розмірі 65 млрд доларів є ймовірною вартістю прямих військових операцій, а також заміни обладнання, боєприпасів та інших матеріалів