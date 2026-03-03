$43.230.13
Удары США по Ирану могут стоить американской экономике 210 млрд долларов

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Директор Penn Wharton Budget Model Кент Сметтерс заявил, что удары США по Ирану могут стоить американской экономике до 210 млрд долларов. Наименьшая цифра ущерба составляет 40 млрд долларов.

Удары США по Ирану могут стоить американской экономике 210 млрд долларов

Удары США по Ирану могут стоить американской экономике 210 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fortune.

Детали

Эту цифру озвучил Кент Сметтерс, директор Penn Wharton Budget Model (PWBM) и один из ведущих финансовых аналитиков страны. По его словам, наименьшей цифрой убытков, которые может понести американская экономика из-за ударов по Ирану, является 40 млрд долларов. Он добавил, что это наименьшая оценка прямых бюджетных расходов в диапазоне, который достигает 95 млрд долларов.

К прямым военным расходам Сметтерс добавил еще и экономические потери только для Соединенных Штатов в размере примерно 115 млрд долларов. При этом существует широкий диапазон неопределенности от 50 до 210 млрд долларов, говорится в публикации.

Penn Wharton Budget Model предполагает больший риск роста в сценарии Epic Fury (название операции против Ирана - ред.). Прямые расходы налогоплательщиков в размере 65 млрд долларов являются вероятной стоимостью прямых военных операций, а также замены оборудования, боеприпасов и других материалов

- заявил Сметтерс.

Напомним

По данным Института изучения войны, угрозы Ирана судам в Ормузском проливе вызвали рост мировых цен на нефть, что может увеличить доходы россии. Цены на нефть марки Brent достигли 82,37 доллара за баррель 2 марта.

