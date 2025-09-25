Удари рф по критичній інфраструктурі Вінниччини: без світла три підприємства, рух потягів відновлено

У Вінницькій області через російський обстріл без світла три підприємства. Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури суттєві, адже були прямі влучання. Рух потягів відновлено. Про це повідомила заступниця керівника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна в ефірі телемарафону, передає УНН.

Під обстрілом опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів. Також була затримка руху потягів. Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалось відновити електропостачання й відновлений рух потягів. Станом на зараз залишаються відключеними від електропостачання три підприємства, всі побутові споживачі підключені

Також вона прокоментувала масштаби пошкоджень об'єктів інфраструктури.

Пошкодження суттєві, тому що, це прямі влучання. Станом на зараз на цих об'єктах здійснюються роботи з ліквідації наслідків й лише після цього можна буде встановити об'єм руйнувань та можливості своєчасного відновлення