Удары рф по критической инфраструктуре Винницкой области: без света три предприятия, движение поездов возобновлено

10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24191 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23306 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48957 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50136 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71142 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53728 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42034 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72368 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентября 25 сентября, 03:07
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов 25 сентября, 05:22
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф 25 сентября, 05:27
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании 25 сентября, 06:17
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения 07:15
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов 11:57
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит 10:50
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта 10:24
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут 10:14
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения 07:15
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Эмманюэль Макрон
Ян Липавский
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Львов
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании 25 сентября, 06:17
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия 23 сентября, 12:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада 22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США 22 сентября, 10:56
Financial Times
BFM TV
МиГ-31
Хранитель
E-6 Mercury

Удары рф по критической инфраструктуре Винницкой области: без света три предприятия, движение поездов возобновлено

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

В результате российского обстрела в Винницкой области три предприятия остались без электроснабжения. Повреждения объектов критической инфраструктуры значительны из-за прямых попаданий, однако движение поездов возобновлено.

Удары рф по критической инфраструктуре Винницкой области: без света три предприятия, движение поездов возобновлено

В Винницкой области из-за российского обстрела без света остались три предприятия. Повреждения объектов критической инфраструктуры существенны, так как были прямые попадания. Движение поездов восстановлено. Об этом сообщила заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры. В результате этого произошло отключение 300 бытовых потребителей. Также была задержка движения поездов. Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить электроснабжение и возобновлено движение поездов. По состоянию на сейчас остаются отключенными от электроснабжения три предприятия, все бытовые потребители подключены

- рассказала Заболотная.

Также она прокомментировала масштабы повреждений объектов инфраструктуры.

Повреждения существенны, потому что это прямые попадания. По состоянию на сейчас на этих объектах осуществляются работы по ликвидации последствий и только после этого можно будет установить объем разрушений и возможности своевременного восстановления

- сообщила Заболотная.

Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР24.09.25, 15:07 • 46747 просмотров

Контекст

Ранее Заболотная сообщала, что в результате массированной атаки РФ этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Винницкая область