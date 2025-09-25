Удары рф по критической инфраструктуре Винницкой области: без света три предприятия, движение поездов возобновлено
В результате российского обстрела в Винницкой области три предприятия остались без электроснабжения. Повреждения объектов критической инфраструктуры значительны из-за прямых попаданий, однако движение поездов возобновлено.
В Винницкой области из-за российского обстрела без света остались три предприятия. Повреждения объектов критической инфраструктуры существенны, так как были прямые попадания. Движение поездов восстановлено. Об этом сообщила заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в эфире телемарафона, передает УНН.
Под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры. В результате этого произошло отключение 300 бытовых потребителей. Также была задержка движения поездов. Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить электроснабжение и возобновлено движение поездов. По состоянию на сейчас остаются отключенными от электроснабжения три предприятия, все бытовые потребители подключены
Также она прокомментировала масштабы повреждений объектов инфраструктуры.
Повреждения существенны, потому что это прямые попадания. По состоянию на сейчас на этих объектах осуществляются работы по ликвидации последствий и только после этого можно будет установить объем разрушений и возможности своевременного восстановления
Ранее Заболотная сообщала, что в результате массированной атаки РФ этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов.