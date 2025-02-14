Удар російського дрона на ЧАЕС: у МВС кажуть про контрольовану ситуацію, радіаційний фон у нормі

Після удару російського дрона по захисному укриттю на Чорнобильській АЕС постраждалих немає, радіаційний фон залишається в нормі - 0,57 мкЗв/год, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, ситуація контрольована, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Усі необхідні екстрені служби задіяні до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. Ситуація контрольована. Постраждалих осіб немає - написав голова МВС.

Зі слів міністра, триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим 4-им енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази

Радіаційний фон у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту - повідомив Клименко.

Нагадаємо

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Після російського удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС радіаційний фон залишається в нормі.