Удар российского дрона на ЧАЭС: в МВД говорят о контролируемой ситуации, радиационный фон в норме

После удара российского дрона по защитному укрытию на Чернобыльской АЭС пострадавших нет, радиационный фон остается в норме - 0,57 мкЗв/ч, спасатели работают над ликвидацией последствий, ситуация контролируемая, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Все необходимые экстренные службы задействованы в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС. Ситуация контролируемая. Пострадавших лиц нет

По словам министра, продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы.

Радиационный фон в норме. Сейчас на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений. Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты