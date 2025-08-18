Удар рф по Запоріжжю: троє загиблих, 20 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 серпня загинуло троє людей, 20 отримали поранення. Серед постраждалих є 17-річний хлопець, багато поранених перебувають у важкому стані.
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 серпня загинуло три людини, ще 20 отримали поранення. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Голова військової адміністрації зазначив, що багато поранених знаходиться у важкому стані. Серед постраждалих опинився і 17 - річний хлопець.
Частина з постраждалих наразі в операційних. Медики роблять усе можливе для збереження їхнього життя і здоров'я
Пізніше він уточнив, що наразі постраждало 20 людей. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.
Також він повідомив, що чоловік, якого рятувальники витягнули з провалля, на жаль, помер.
Нагадаємо
УНН передавав, що після атаки рф на обласний центр, двоє людей у тяжкому стані госпіталізовані до медичних закладів Запоріжжя. Кількість постраждалих зростає.