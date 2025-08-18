Удар рф по Запоріжжю: троє загиблих, 20 поранених

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 15756 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 21242 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 18937 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 38913 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 56732 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 105232 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 144630 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90845 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88047 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68274 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
53%
749мм
Популярнi новини
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 17580 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 20351 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 23750 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 23259 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 10740 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 9434 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 15735 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 21211 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 105212 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 389997 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Руслан Стефанчук
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Європа
Аляска
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 38489 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 33086 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 68410 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 56893 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 124312 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
КАБ-500
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Удар рф по Запоріжжю: троє загиблих, 20 поранених

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 серпня загинуло троє людей, 20 отримали поранення. Серед постраждалих є 17-річний хлопець, багато поранених перебувають у важкому стані.

Удар рф по Запоріжжю: троє загиблих, 20 поранених

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 серпня загинуло три людини, ще 20 отримали поранення. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Голова військової адміністрації зазначив, що багато поранених знаходиться у важкому стані. Серед постраждалих опинився і 17 - річний хлопець.

Частина з постраждалих наразі в операційних. Медики роблять усе можливе для збереження їхнього життя і здоров'я

- написав Федоров.

Пізніше він уточнив, що наразі постраждало 20 людей. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Також він повідомив, що чоловік, якого рятувальники витягнули з провалля, на жаль, помер.

Нагадаємо

УНН передавав, що після атаки рф на обласний центр, двоє людей у тяжкому стані госпіталізовані до медичних закладів Запоріжжя. Кількість постраждалих зростає.

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Дитина
Telegram
Іван Федоров
Запоріжжя